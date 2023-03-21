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توقيف أربعيني يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية بسطات

2023-03-21 / 17:03
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء يوم أمس الإثنين 20 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس خلال عملية أمنية جرى تفعيلها بمدينة سطات، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة عن حجز 8 كيلوغرام من مخدر الشيرا و12 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل، فضلا عن دراجة نارية وهواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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