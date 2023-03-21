في بادرة إنسانية.. “أسود الأطلس” يزورون سجن سلا

2023-03-21 / 16:19
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هبة بريس

في بادرة إنسانية، خصص لاعبو المنتخب الوطني المغربي صباح اليوم الثلاثاء زيارة للسجن المحلي بمدينة سلا.

وتأتي زيارة “الأسود” على هامش تنظيم إدارة السجون لنسخة جديدة من الجامعة الربيعية بالسجون، تحت شعار: “الرياضة بالمؤسسات السجنية: إعلاء للقيم الوطنية ودعامة للتأهيل لإعادة الإدماج” , سعيا منها لتدعيم الرياضة بالمؤسسات السجنية، وإعلاء القيم الوطنية وإعادة إدماج السجناء.

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي يجري عشية اليوم حصة تدريبية استعدادا لمواجهة نظيره البرازيلي في مباراة ودية يوم السبت القادم بملعب طنجة الكبير .

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