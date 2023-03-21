بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة

2023-03-21 / 16:08
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هبة بريس

قرر بنك المغرب، يومه الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمائة.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب، أن الإجراء جاء تفاديا لحدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

وأضاف البنك، أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.

وأشار البنك، إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها، مشيرا إلى أنه بعد بلوغ التضخم %6,6 في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى %5,5 في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي %6,2 بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.

وتابع أن هذه التوقعات تفترض أن تتلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن.

وفي سنة 2024، يضيف المصدر ذاته، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار %2,3، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي %3,9.

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تعليق واحد

  1. البنك المركزي أصبح أداة لتحقيق التضخم و ليس لمحاربته ،هذه سياسة غير سليمة إطلاقا بالمرة إزاء الاقتصاد الوطني لكون التضخم ليس ناتجا عن كثرة الطلب الناتج عن حقن السيولة كما تم بالنسبة الدول الأوروبية و بالنسبة للولايات المتحدة عند نهاية مرحلة كوفيد من أجل إنعاش الطلب الداخلي ، ما حدث عندنا هو العكس انكماش الطلب بالنظر إلى الغلاء و رفع السعر المركزي سوف يرفع من التضخم و هاد الشي راه حرام

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