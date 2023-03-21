برنامج “فرصة”.. إقبال كبير على الدورة الثانية وتسجيل 134 ألف طلب

2023-03-21 / 15:58
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هبة بريس

عرفت الدورة الثانية للبرنامج الحكومي “فرصة” إقبالا كبيرا بتسجيل 134 ألف طلب للاستفادة من البرنامج بعد ثلاثة أسابيع فقط من فتح المنصة الرقمية (forsa.ma)، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى للبرنامج.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن رقمنة الترشيحات على المنصة أتاح، على غرار الدورة الأولى، إمكانية الولوج إلى البرنامج من طرف جميع الأشخاص في مختلف جهات المملكة، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المشاركين المؤهلين.

و أبرزت الوزارة أن عدد المشاركين في هذه الدورة، البالغ عددهم 134 ألفا، يغطون جميع القطاعات، خاصة الفلاحة والصناعات الغذائية، والتجارة الإلكترونية والتجارة، والسياحة والترفيه والمطاعم، مسجلة أن حوالي ثلثي الترشيحات هي مشاريع لم تر النور بعد، وبالتالي فهي تتطلب مواكبة من مرحلة البلورة إلى التنفيذ الفعلي للمشروع.

وتهم المراحل المقبلة معالجة طلبات الترشيح من قبل مركز العلاقات مع الزبون، والذي سيفحص مدى استكمالها شروط المشاركة واستيفائها جميع البيانات المطلوبة من المترشحين، على أن يتم تقديم الترشيحات المكتملة إلى الحاضنات التابعة للبرنامج من أجل التقييم التقني للمشاريع.

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تعليق واحد

  1. ماذا عن الملف رقم 69779 منذ ما يزيد عن عام وهو في طور الدراسة”السمسرة” كفاكم لصوصية ايها ال…….

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