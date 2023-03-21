حجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور والجبهة
هبة بريس
علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور والجبهة، تمكنت، أمس الاثنين، من حجز 41 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي أزيد من طن ونصف.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم رمي هذه الحزم في البحر أثناء مطاردة زوارق مشتبه فيها، ليلة الأحد وصبيحة الاثنين، لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية الملكية.
وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات المحجوزة إلى ميناءي الناظور ومارينا سمير، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.
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شكرا للشرطة على مجهوداتهم الجبارة من أجل القضاء على مروجي المخدرات..
يجب القضاء على تجار المخدرات بكل انواعها..
برافو رجال الشرطة فخر المغرب والعرب..
تحية تقدير واحترام للشرطة..
تجار المخدرات والسموم الذين يفسدوا صورة المغرب..
على الجهاز القضائي تشديد العقوبات عليهم..
اللهم احفظ رجال الامن الساهرين على امن وسلامة المواطنين..
جهة طنجة الحسيمة تاونات معروفة بإنتاج المخدرات وبيعها ..
هناك باروانت فوق القانون يجب قتلهم والتخلص منهم …
ترحية الاعين التي لا تنام والساهرة على امن المغاربة..