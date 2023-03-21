شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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حجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور والجبهة

2023-03-21 / 15:39
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور والجبهة، تمكنت، أمس الاثنين، من حجز 41 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي أزيد من طن ونصف.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم رمي هذه الحزم في البحر أثناء مطاردة زوارق مشتبه فيها، ليلة الأحد وصبيحة الاثنين، لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية الملكية.

وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات المحجوزة إلى ميناءي الناظور ومارينا سمير، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

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