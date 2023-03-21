شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
الصورة تعبيرية

حجز أزيد من طن ونصف من مخدر الشيرا بعرض ساحل الناظور والجبهة

2023-03-21 / 15:39
0
هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل بعرض ساحل الناظور والجبهة، تمكنت، أمس الاثنين، من حجز 41 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي أزيد من طن ونصف.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم رمي هذه الحزم في البحر أثناء مطاردة زوارق مشتبه فيها، ليلة الأحد وصبيحة الاثنين، لم تمتثل لأوامر وحدات البحرية الملكية.

وأشار إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات المحجوزة إلى ميناءي الناظور ومارينا سمير، وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف أربعيني يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية بسطات

توقيف أربعيني يتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية بسطات

2023-03-21 / 17:03
Photo of وجدة.. المحكمة الإبتدائية تنطق بحكمها في حق الناشطة أمال عيادي

وجدة.. المحكمة الإبتدائية تنطق بحكمها في حق الناشطة أمال…

2023-03-21 / 16:25
Photo of برنامج “فرصة”.. إقبال كبير على الدورة الثانية وتسجيل 134 ألف طلب

برنامج “فرصة”.. إقبال كبير على الدورة الثانية وتسجيل 134…

2023-03-21 / 15:58
Photo of بشرى لساكنة البيضاء.. افتتاح جسر محمد السادس

بشرى لساكنة البيضاء.. افتتاح جسر محمد السادس

2023-03-21 / 15:08
Photo of تدبير المياه.. رئيس الجمعية العامة الأممية يشيد بسياسات المغرب “الاستشرافية”

تدبير المياه.. رئيس الجمعية العامة الأممية يشيد بسياسات المغرب…

2023-03-21 / 14:51
Photo of عين على السوق بسطات.. البصل والطماطم تتربعان على قائمة الغلاء

عين على السوق بسطات.. البصل والطماطم تتربعان على قائمة…

2023-03-21 / 14:25
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-21 / 09:07
Photo of “صديقي” يطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بمراكش وشيشاوة

“صديقي” يطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بمراكش وشيشاوة

2023-03-20 / 23:28
Photo of جائزة “لالة المتعاونة” : تتويج 31 مقاولة تعاونية نسائية

جائزة “لالة المتعاونة” : تتويج 31 مقاولة تعاونية نسائية

2023-03-20 / 22:54
Photo of جهة الشرق.. آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 16 مؤسسة صحية

جهة الشرق.. آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 16 مؤسسة…

2023-03-20 / 22:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق