عين على السوق بسطات.. البصل والطماطم تتربعان على قائمة الغلاء

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أيام قبيل شهر رمضان الكريم، عرفت مختلف الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا، كثرت على إثره تساؤلات عدة حول مدى قدرة المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة على مسايرته لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب ومايعرفه من ارتفاع في منسوب الاستهلاك اليومي على موائد الافطار.

هنا بمدينة سطات، سواء بالأسواق النموذجية أو الأسبوعية، أو حتى على عربات الباعة الجائلين، عرفت أسعار الخضر ارتفاعا كبيرا، وقد تربعت كل من البصل والطماطم على قائمة الغلاء متبوعة بالبطاطس والجلبان وغيرها، فيما عرفت باقي الخضر ارتفاع شبه ملحوظ مقارنة مع الأيام القليلة الماضية.

وقد تباينت الآراء بين كافة المتدخلين حول أسباب ارتفاع الاسعار وعدم استقرارها بالسوق الوطنية، حيث ربط البعض الأمر بالوضعية الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر البترول، فيما آخرون عزوا الأمر لداعيات كورونا وتنامي ظاهرة المضاربات والاحتكار التي لازال البعض ينهجها على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات العمومية في أكثر من مرة.

جولة قصيرة قامت بها هبة بريس اليوم الثلاثاء، بأهم مراكز التسوق بمدينة سطات، وعند نقاط البيع العشوائية للباعة الجائلين رصدت من خلالها أهم التحول الذي عرفته أسعار الخضر والفواكه، فكانت القائمة كالتالي:

– البصل: ما بين 15 دراهم / كلغ

_ الطماطم: 13 دراهم / كلغ

– البطاطس 7.5 دراهم / كلغ

– الفلفل: ابتداء من 8 درهم/ كلغ

– الجزر: ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– الباذنجان: ابتداء من 8 درهم / كلغ

– الخيار: ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– القرع الأخضر: ما بين 10 و 11 درهم / كلغ

– القرنبيط (شيفلور): ابتداء من 5 دراهم / كلغ

– القزبر: ابتداء من 1درهم / للقبطة

– الفاصوليا الخضراء: ابتداء من 15درهما / كلغ

– اللفت: ابتداء من 5 دراهم/ كلغ

– الجلبانة : ابتداء من 15 درهم/ كلغ

_ التفاح ابتداء من 12 درهم

_الموز ابتداء من 8 دراهم

_ البرتقال ابتداء من 7.5 دراهم.

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