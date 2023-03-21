رسميا.. أردوغان يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 

2023-03-21 / 13:05
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

وقدم “تحالف الشعب” الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا لترشيح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة.

وانطلقت يوم السبت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وتستمر حتى يوم 13 مايو المقبل الذي يعرف بـ”يوم الصمت”، وهو يسبق الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وفي حال لم يتمكن المرشحون في الرئاسية من الوصول إلى نسبة الحسم، فستكون هناك جولة ثانية في 28 مايو، علما بأن نسبة الحسم هي أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وسيكون بوسع الأحزاب تقديم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات (الهيئة المشرفة على الانتخابات) بين 18- 23 مارس الجاري.

والمرشحون للانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن:

1-رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وهو مرشح “تحالف الشعب” الحاكم.

2-كمال كيليتشدار أوغلو، هو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح “تحالف الأمة” المعارض.

3-محرم إينجا، رئيس حزب البلد، وهو من المعارض.

4-فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه من جديد/ اليميني المحافظ، وهو حزب مستقل أقرب للمعارضة.

5-سنان أوغان، مرشح تحالف “آتا” القومي اليميني المتطرف، وهو من المعارضة.

6-دوغو بيرنتشيك، رئيس حزب وطن، الاشتراكي القومي اليساري (أقرب للتحالف الحاكم).

7-عرفان أوزون، رئيس حزب العدالة والاتحاد (حزب صغير جدا).

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