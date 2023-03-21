الإتحاد الإسلامي الوجدي بين طموح البقاء وحلم الصعود للدوري الإحترافي الأول

2023-03-21 / 12:33
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هبة بريس : وجدة

يواصل فريق الإتحاد الإسلامي الوجدي سلسلة الإنتصارات داخل ميدانه بالملعب البلدي، حيث فاز خلال الدورة 20 من عمر البطولة الاحترافية الثانية على الجمعية السلاوية بهدفين لهدف واحد ليعزز تموقعه في مقدمة الترتيب برصيد 31 نقطة على بعد 03 نقاط من متصدرها نهضة الزمامرة.

وتحت قيادة المدرب التونسي فريد شوشان اصبح حلم الصعود للقسم الإحترافي الأول مطلب الجماهير “الإيزماوية” بعد ان كان سقف الأهداف المسطرة للمكتب الإداري للنادي هو ضمان البقاء.

وفي تصريح لموقع “هبة بريس”، أكد سفيان بوشيخي الكاتب العام لنادي الإتحاد الإسلامي الوجدي والناطق الرسمي، بأن هدفنا المسطر هو تحقيق البقاء التي لا تفصلنا سوى ثلاث نقاط، أما مسألة الصعود للقسم الإحترافي الممتاز هو حلم أي عاشق للفريق، وعلى حسب الإمكانيات المادية، التي هي جد محدودة، وبفضل الحكامة الجيدة استطعنا تدبير النادي.

أما في ما يخص مسألة الصعود، اكد أن القرار يبقى في يد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، حيث قمنا كمكتب مسير بمراسلته، آملين في دعمه للفريق ومساندته، بحكم حبه لكرة القدم وتشجيعه لفرق المدينة، وما الحملة التبرعية التي قام بها مؤخرا لنادي المولودية الوجدية لخير دليل على ذلك، و إن إستطاعته القيام بحملة مشابهة لصالحنا، وإقناع رئيسي جماعة وجدة و مجلس العمالة بالرفع من المنحة المخصصة لنا، في المقابل سنعده ومن خلاله جماهير الاتحاد الإسلامي الوجدي ببذل مجهودات أكثر للصعود وتشريف المدينة.
وفي الأخير، يجدد شكره لعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة، ولخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة انجاد على دعمهم وتشجيعهم للنادي.
للإشارة، نادي الإتحاد الإسلامي الوجدي خلال الدورة 20 يحتل المرتبة 05 على 03 نقاط عن المتصدر نهضة الزمامرة، له 08 إنتصارات، 07 تعادلات و 05 هزائم.

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