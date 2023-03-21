نزار فارس :” رانيا يوسف تريد تصدر الترند على حسابي”

2023-03-21 / 11:58
القسم الفني: هبة بريس

علق الإعلامي العراقي نزار الفارس على التصريحات التي الاخيرة للفنانة المصرية رانيا يوسف خلال ظهورها في (البرومو) المرتقب لأولى حلقات برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم خلال شهر رمضان.

وقال نزار الفارس :”رانيا يوسف تبحث عن تصدّر الترند على حسابي.. وهذا واضح للجميع، إذ تتحدث عنّي بالبرامج كثيرًا، ولم أفعل مثلها، فأنا مذيع عراقي معروف ولا صحة لما تذكره نهائيًا”.

و واصل قائلا: “لم أتحايل عليها كيّ تظهر معي ببرنامجي الجماهيري.. بكل أسف رانيا يوسف تكذب وتصدق ما تقول”، مشيرا أن “ما ذكرته رانيا يوسف كله غير صحيح، وبالفعل تبحث عن الترند من خلالي”.

و يشار أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تصاعداً للسجال بين الفنانة رانيا يوسف والمذيع نزار الفارس، على خلفية الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت خلالها يوسف على إحدى القنوات العراقية، والتي فجّرت أزمة بشأن أسئلة وصفت بـ “الجريئة” أو “المحرجة”.

وقام محامي الفنانة المصرية بتحريك محامي دعوى قضائية يطالب فيها القناة العراقية وأحد المذيعين فيها بتعويض 10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب “ما قامت به القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية في مصر، كان آخرها إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير برانيا يوسف، فضلا عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم”، بحسب بيان صادر عن المحامي.

وبدوره،قدم المذيع نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وهي الدعوى التي تم إرجائها إلى يوم 20 مارس الجاري.

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