صورة تعبيرية

في مصر.. الإعدام لشاب اعتدى جنسيا على والدته

2023-03-21 / 10:45
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هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة مصرية قرارا بإحالة أوراق سائق إلى مفتي الديار المصرية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في مسألة إعدامه، وذلك بتهمة تعديه على والدته ومعاشرتها تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية المرفوعة عام 2022، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا حول قيام سائق بالتعدي على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وأفادت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط قسم شرطة الدخيلة، بأن المتهم يدعى م.م.ع، سائق توكتوك، عاد إلى منزله وجهزت له والدته خ.إ.خ، 68 سنة ربة منزل وجبة العشاء ثم عادت إلى غرفتها للنوم وبعد دقائق فوجئت بالمتهم يدخل عليها غرفتها حاملا في يده سلاحا أبيض هو عبارة عن سكين بعد أن أحكم غلق النوافذ والأبواب وقام بفصل الكهرباء وذلك لإقامة علاقة غير شرعية معها.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليها حاولت اعتراض المتهم، إلا أن المتهم هددها بالقتل واعتدى عليها بالقوة وحذرها من ابلاغ أي شخص وأن الموت سيكون مصيرها فأبلغت الأجهزة الأمنية وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المعنية التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أحالت أوراقه إلى مفتى الجمهورية.

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‫6 تعليقات

  1. ربما كان عليهم ادخاله مصحة الأمراض العقلية بسبب تعاطيه للمخدرات او حبوب الهلوسة ليغيب عن وعيه كم من واحد نجده بالمغرب او باي دولة عربية في هذا الحال .

  2. هذا هو الصواب اعدام هذا الجرثومة حتى تستريح منه ومن امثاله البلاد ياليت كل الدول طبقت اعدام زنا المحارم لان الانساب اصبحت تختلط والعياد بالله

  3. يار ليت هدا الحكم يصدر في المغرب. و كذالك مغاصبي الصبيان حتى نكون عبرة لكل مجرم.

  4. يجب عرض المتهم على طبيب نفسي … هذا فقط من عمل المختلين عقليا!
    اللهم استرنا يا رحمان

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