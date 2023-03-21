اختيار كيليان مبابي قائدا للمنتخب الفرنسي

هبة بريس - وكالات

سيرتدي المهاجم كيليان مبابي شارة قائد منتخب فرنسا لكرة القدم خلفاً للحارس هوغو لوريس المعتزل دولياً بعد خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة أمام الأرجنتين، بحسب ما كشف مصدر مقرّب من الـ”زرق” لوكالة فرانس برس.

وقَبِل هداف باريس سان جرمان البالغ 24 عاماً هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.

وستكون المباراة الأولى لمبابي “القائد” ضد هولندا الجمعة في تصفيات كأس أوروبا 2024 على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي الأولى لفرنسا منذ خسارة نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر الماضي.

وكان لوريس (36 عاماً) قد وضع حداً لمسيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل ميسي ورفاقه في نهائي استاد لوسيل بركلات الترجيح، اثر مباراة مشوقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

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