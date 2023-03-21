أنتوني بلينكن

بلينكن يعبر عن “امتنان” الولايات المتحدة للملك محمد السادس

2023-03-21 / 10:23
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هبة بريس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن “امتنان” الولايات المتحدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بفضل “قيادته وإسهامه الراسخ” في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك الشرق الأوسط، منوها بالدور الذي تضطلع به المملكة في “ضمان الاستقرار” في المنطقة وفي إفريقيا.

وأبرز المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عقب مباحثات جرت يوم الاثنين في واشنطن، بين رئيس الدبلوماسية الأمريكية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “كاتب الدولة أعرب عن امتنانه لقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإسهامه الراسخ في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين، بما في ذلك جهوده للنهوض بمستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أن المسؤولين ناقشا، خلال هذا الاجتماع، “الجهود الهادفة إلى الدفع قدما بالسلام والأمن الإقليميين، بما يجسد دور المغرب في ضمان الاستقرار، في مواجهة سلسلة التحديات التي يعرفها الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين “ناقشا الانشغالات المشتركة بشأن استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات”.

وتميزت زيارة السيد بوريطة إلى واشنطن، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في كل من وزارة الخارجية والبيت الأبيض. وشكلت مناسبة لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب، وللتباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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تعليق واحد

  1. السيد بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة
    إنه رجل عبقري حقا، إنه رجل الدولة والدبلوماسية أتمنى له التوفيق ومزيد من العطاء! تحيا المملكة المغربية الشريفة من طنجة إلى الكويرة الحبيبة التي اتمنى إعمارها فورا دون تأخير ولا ليوم واحدا! أو تأجيرها لأميريكا أو إسرائيل فكرة جيدا، تعلمون ان ضبابية موقف قادات موريتانيا مشكوك فيها ولا تبشر بالخير.
    اليقظة والسلاح اليقظة والسلاح السلاح الدفاعي والهجومي

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