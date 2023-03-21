بوعيدة تدعو إلى مواكبة المقاولات خارج محور الدار البيضاء الرباط

2023-03-21 / 10:04
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هبة بريس

دعت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب خلال النسخة السابعة “لجائزة المساواة المهنية” التي أعطت هذه السنة أهمية كبرى للمقاولات الجهوية، إلى مواكبة ومرافقة المقاولات على مستوى جميع الجهات وتمكينها من المعلومة المناسبة موضحة أن المقاولات التي تتواجد خارج محور الدار البيضاء ـ الرباط لا تحظى بنفس مستوى التواصل والتحسيس.

واستفاد هذه السنة من هذه الجائزة، التي تنظمها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عدد من المقاولات التي تمثل 12 جهة في ميادين مختلفة من بينها التعليم والتعليم العالي والقطاع الفلاحي والصيدلاني.

وتهدف هذه الجائزة التي استجابت هذه السنة لمبدأ المناصفة بين الجهات الاثنتي عشر بتخصيص جائزة لكل جهة، إلى مكافأة المقاولات التي تميزت في مجال المساواة بين المرأة والرجل، خاصة فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع في ثقافة واستراتيجية المقاولة، وكذا في سياسة تواصلها والمساطر العملياتية لتدبير مواردها البشرية.

وخلال نفس اللقاء تم توقيع اتفاقية من أجل تطوير انخراط الجهات لتحسين المساواة المهنية بين مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأكدت مباركة خلال هذا اللقاء أنه بالرغم من الجهود المبذولة فلا تزال تمثيلية النساء ضعيفة لاسيما فيما يتعلق بمناصب القرار وأنه في الميدان السياسي كذلك تعاني النساء من عدم الوصول إلى مراكز القرار ” عدد النساء رؤساء الجماعات لا يتعدى الستين فيما يبلغ عدد الجماعات بالمغرب 1500 جماعة “.

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