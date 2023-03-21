صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-03-21 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا فوق منطقة سوس والسهول الوسطى والجنوبية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو ضباب بالمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وجد صافية بباقي المناطق، إلى جانب هبوب رياح رملية شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 8 و 13 درجة عموما بباقي جهات المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع في معظم أنحاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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‫9 تعليقات

  3. اللهم انه فصل الربيع فصل البهجة والسرور واللون الاخضر الذي يحتاج الى الامطار..

  4. قوله تعالى: « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ »..

  5. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ المَاءَ إِلَى الأَرْضِ الجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ.. سورة السجدة .

  6. قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ»..

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