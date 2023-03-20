شخص يزعم زواجه من أحلام و الأخيرة تعلق

2023-03-20 / 23:08
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القسم الفني

تفاعلت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، مع أحد متابعيها بموقع تويتر ، بعدما خدع متابعيه بخبر إعلان عقد قرانه، مستخدماً صورة للنجمة الإماراتية من إطلالتها الأخيرة في حفل “صوت مصر”، الذي أقيم قبل أيام في العاصمة السعودية.

وأرفقها بتعليق جاء فيه : “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني بمن اختارها الله شريكة لي، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا.. ماشاء الله تبارك الله”، لترد أحلام بتغريدة: “مستحيل ههههه”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة المتابع عبر “تويتر”، متسائلين عن السبب الذي دفعه لإطلاق مثل هذه الشائعة، فيما اعتبر البعض الآخر أن تصرفه كان بغية تحقيق “البوز”.

وكانت إطلالة أحلام في حفل “صوت مصر” قد لفتت الانتباه، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، لمجموعة ربيع وصيف 2023.

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