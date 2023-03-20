High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks to members of the media as he attends a European Union (EU) Foreign Ministers' meeting in Brussels, Belgium January 23, 2023. REUTERS/Johanna Geron

“بوريل” يحث إسرائيل على التنصل من تصريحات سموتريتش

2023-03-20 / 22:31
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هبة بريس _ وكالات

بوريل قال للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد”.

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير مفادها أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد”.

وأضاف بوريل “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر”.

وتابع “يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل”.

وكان سموتريتش صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه “لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بتسلئيل سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة “محو” بلدة حوارة الفلسطينية، “بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره”.

وتابع “هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك… اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية”.

وأضاف “هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية… التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة”.

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تعليق واحد

  1. متى كنتم تعرفون الحقيقة يا قتلة الأنبياء والله عندما تمتلؤ ارض،فلسطين باليهود المغضوب عليهم سينزل عليهم العذاب لان الله ينتضر فقط تجمعهم لان شتاتهم هو السبب في نزول العذاب

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