الغرامات و الصوائر وتحصيل الديون …”الضمان الاجتماعي” يصدر بلاغا

هبة بريس _ الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أنه بإمكان “العمال غير الأجراء” الاستفادة من الإعفاء الكلي من الغرامات و مصاريف تحصيل الديون إلى غاية 30 يونيو 2023.

وأبرز الصندوق في بلاغ له أنه “ينهي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى علم كافة المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بالعمال غير الأجراء، أن بإمكانهم الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري رقم 03/2023 الصادر بتاريخ 21/02/2023 و القاضي بالإعفاء الكلي من الغرامات و مصاريف تحصيل الديون إلى غاية 30/06/2023.”.

وأوضح البلاغ أنه للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على العمال غير الأجراء تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو عن طريق إتفاق تسهيلات في الأداء قد تبلغ مدتها 24 شهرا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأداء الكلي يتم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns/، أو عبر شبكة مكاتب القرب المعتمدة.

أما في ما يخص العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية أصل الدين عن طريق إتفاق تسهيلات في الأداء، فقد قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث خدمة إلكترونية خاصة عبر بوابة MACNSS، يمكن الولوج إليها من خلال الرابط : https://macnss.ma/remise-tns.

من جهة أخرى، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوضع رهن إشارة العمال غير الأجراء على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا حول الإجراءات الواجب إتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة.

وللمزيد من المعلومات والإستفسار، يمكن الإتصال بمركز “الو ضمان” عبر الأرقام التالية: 080 203 3333/080 200 7200.

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