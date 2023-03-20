ضبط “يتبول” على جنبات ملعب… عقاب للاعب إيطالي

هبة بريس _ وكالات

نال كريستيان بونينو، مهاجم يوفنتوس السابق، بطاقة حمراء بعد ضبطه وهو يتبول على جانب الملعب، قبل النزول بديلا مع نادي ليكو، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وكان بونينو يتأهب للنزول بديلا في الدقيقة 76 من مباراة المجموعة الأولى أمام مضيفه بياتشينزا، قبل أن يلبي نداء الطبيعة.

لكن مساعدا للحكم ضبط اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما متلبسا بالتبول في أرض الملعب ليحصل على بطاقة حمراء.

ويعتقد لوتشيانو فوسكي مدرب ليكو أن العقوبة كانت قاسية على لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاما سابقا.

وقال فوسكي لصحيفة جازيتا ديلو سبورت “إنها القواعد ويجب احترامها، لكنني كنت آمل أن يطبق المسؤولون روح القانون لأنه لم يوجه إساءة إلى أي شخص ولم يره أحد.

“كان من الممكن أن يكتفي الحكم بالبطاقة الصفراء. لكن الحكم لم يرتكب خطأ. بونينو؟ في رأيي، لم يكن يعرف عواقب هذا التصرف”.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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