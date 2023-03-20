ضبط “يتبول” على جنبات ملعب… عقاب للاعب إيطالي

2023-03-20 / 20:31
1
هبة بريس _ وكالات

نال كريستيان بونينو، مهاجم يوفنتوس السابق، بطاقة حمراء بعد ضبطه وهو يتبول على جانب الملعب، قبل النزول بديلا مع نادي ليكو، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وكان بونينو يتأهب للنزول بديلا في الدقيقة 76 من مباراة المجموعة الأولى أمام مضيفه بياتشينزا، قبل أن يلبي نداء الطبيعة.

لكن مساعدا للحكم ضبط اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما متلبسا بالتبول في أرض الملعب ليحصل على بطاقة حمراء.

ويعتقد لوتشيانو فوسكي مدرب ليكو أن العقوبة كانت قاسية على لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاما سابقا.

وقال فوسكي لصحيفة جازيتا ديلو سبورت “إنها القواعد ويجب احترامها، لكنني كنت آمل أن يطبق المسؤولون روح القانون لأنه لم يوجه إساءة إلى أي شخص ولم يره أحد.

“كان من الممكن أن يكتفي الحكم بالبطاقة الصفراء. لكن الحكم لم يرتكب خطأ. بونينو؟ في رأيي، لم يكن يعرف عواقب هذا التصرف”.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة ” لقجع ” تعلن تكوين لجنة تقنية للتحكيم

جامعة ” لقجع ” تعلن تكوين لجنة تقنية للتحكيم

2023-03-20 / 21:19
Photo of “مذيع شهير” يُطرد من وظيفته بسبب دفاعه عن أشرف حكيمي

“مذيع شهير” يُطرد من وظيفته بسبب دفاعه عن أشرف…

2023-03-20 / 19:42
Photo of الكؤوس الإفريقية.. الأندية المغربية الثلاثة تنهي الجولة الخامسة بالعلامة الكاملة

الكؤوس الإفريقية.. الأندية المغربية الثلاثة تنهي الجولة الخامسة بالعلامة…

2023-03-20 / 17:04
Photo of ودية 25 مارس ..بعثة المنتخب البرازيلي تصل مطار طنجة استعدادا للقاء الأسود (صور)

ودية 25 مارس ..بعثة المنتخب البرازيلي تصل مطار طنجة…

2023-03-20 / 14:42
Photo of 8.2 مليون يورو.. إيرادات قياسية لبرشلونة من تذاكر مواجهة الكلاسيكو

8.2 مليون يورو.. إيرادات قياسية لبرشلونة من تذاكر مواجهة…

2023-03-20 / 12:23
Photo of بعد هبوط اضطراري .. طائرة الوداد تغادر ليبرفيل

بعد هبوط اضطراري .. طائرة الوداد تغادر ليبرفيل

2023-03-20 / 10:03
Photo of برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

2023-03-19 / 22:06
Photo of الجيش الملكي يفوز على بيراميدز المصري ويتأهل إلى ربع نهائي كأس “كاف”

الجيش الملكي يفوز على بيراميدز المصري ويتأهل إلى ربع…

2023-03-19 / 21:34
Photo of شاهد هدف منير الحدادي اليوم في شباك ياسين بونو

شاهد هدف منير الحدادي اليوم في شباك ياسين بونو

2023-03-19 / 20:27
Photo of توقف طائرة الوداد بالغابون .. الحالة “الجسدية والمعنوية” للاعبين جيدة

توقف طائرة الوداد بالغابون .. الحالة “الجسدية والمعنوية” للاعبين…

2023-03-19 / 19:58

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق