Police escort vehicles in front of the Kuwait Parliament after cordoning off all foot and vehicle access within the perimeter of the area December 10, 2009, to prevent congregations of "stateless" Kuwaiti residents known as "bedoons". The Kuwaiti Parliament did not discuss the issue on "bedoons" as scheduled due to the lack of quorum. REUTERS/Stephanie McGehee (KUWAIT POLITICS)

جريمة خارج الحدود .. ق– تل صديقه ورمى الجثة في الصحراء

2023-03-20 / 19:11
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هبة بريس _ وكالات

أقدم مواطن كويتي على قتل صديقه ورمي الجثة في منطقة صحراوية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للسلطات الأمنية.

وقالت صحيفة المجلس في منشور على تويتر، “مواطن يسلم نفسه إلى مخفر أم الهيمان بعد قتل صديقه، والمباحث تعثر على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن”.

وقالت صحيفة الرأي، الأحد، إن “المواطن سلم نفسه إلى مخفر أم الهيمان، وقال للضابط إنه قتل صديقا له، وأبدى استعداده للإرشاد عن المكان الذي حصلت به الواقعة”.

وقال مصدر أمني للصحيفة إنه “تم تسليم المواطن إلى المباحث، والتي بدورها خرجت معه إلى مكان الواقعة، حسب إفادته، للبحث عن الجثة”.

وأضاف أن “المباحث عثرت على الجثة في بر مشروع الدائري الثامن”.

ولفتت إلى أنه “تم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية، فيما تتحرى المباحث عن أسباب الجريمة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الجاني أو الضحية أو سبب الجريمة.

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