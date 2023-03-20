جو بايدن

بايدن يستخدم “الفيتو الرئاسي” للمرة الأولى

2023-03-20 / 19:00
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هبة بريس _ وكالات

استخدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون، يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، والحُكم الرشيد.

وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر “مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني”، وهو ما يعارضه جناح اليمين في الحزب الجمهوري.

ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى “الاستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

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