أخنوش يستقبل رئيس المجلس الوطني بالنمسا

هبة بريس _ الرباط

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين 20 مارس 2023 بالرباط، رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا، وولفكانك سوبوتكا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، مرفوقا بوفد هام يضم على الخصوص رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية النمسا- منطقة شمال إفريقيا.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد سجّل أخنوش ورئيس المجلس الوطني النمساوي، خلال هذا اللقاء بارتياح الدينامية الإيجابية التي تعرفها علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا خلال الفترة الأخيرة، حيث خلد البلدان مرور 240 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.

واستحضر الجانبان، وفق البلاغ ذاته، النتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة، أواخر شهر فبراير الماضي، المستشار النمساوي كارل نيهامر، على رأس وفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال، والتي تميزت بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- النمساوي الذي يفتح آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء بالموقف الإيجابي لجمهورية النمسا حول القضية الوطنية، والذي تم التأكيد عليه بمناسبة زيارة المستشار النمساوي للمملكة، حيث تعتبر جمهورية النمسا أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل قاعدة لحل للنزاع حول الصحراء المغربية، كما تعتبر الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الإطار جدية وذات مصداقية.

كما أبرز رئيس الحكومة، أن زيارة رئيس المجلس الوطني النمساوي للمملكة تكرس الطابع التاريخي للعلاقات الثنائية، وتعزز السيرورة الإيجابية للتعاون المغربي النمساوي في أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وتطرق الجانبان من جهة أخرى، لمساهمة الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، في إغناء وتوسيع آفاق الصداقة والتعاون المغربي – النمساوي

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