هل تعتزم وزارة الداخلية تقليص عدد جهات المملكة? مصدر ينفي

هبة بريس

علق مصدر مأذون بوزارة الداخلية، على الأخبار المتداولة بخصوص تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المصدر، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع.

وشدد المصدر ذاته، على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.

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