الكؤوس الإفريقية.. الأندية المغربية الثلاثة تنهي الجولة الخامسة بالعلامة الكاملة

هبة بريس

ضمنت الأندية المغربية المشاركة في الكؤوس الإفريقية لكرة القدم، الوداد والرجاء البيضاويين في دوري الأبطال، والجيش الملكي في كأس الكونفدرالية، تأهلها إلى ربع النهاية.

وهكذا، عاد نادي الوداد ،حامل اللقب، بتعادل ثمين (0-0) من ميدان نادي فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي برسم الجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. وتقاسم فريق الوداد عقب هذا اللقاء، زعامة المجموعة مع فريق شبيبة القبائل بمجموع عشر نقاط ،أمام فريقي فيتا كلوب و بيترو أتلتيكو بأربع نقاط لكل منهما.

وسيواجه الفريق البيضاوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات فريق شبيبة القبائل الجزائري، في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين لتحديد المراكز في هذه المجموعة.

وانتزع جاره فريق الرجاء، الذي ضمن بدوره التأهل إلى دور ربع النهاية، التعادل 1-1 مع مضيفه نادي فيبرز الأوغندي، برسم الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة.

وافتتح النادي البيضاوي حصة التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة سفيان بن جديدة، قبل أن يتمكن أبو بكار لاوال من تعديل الكفة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع فريق الرجاء ،بعد هذه النتيجة، رصيده إلى إلى 13 نقطة متصدرا بذلك مجموعته، متبوعا بفريق سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط ،فيما حل حوريا كوناكري الغيني ثالثا برصيد 4 نقاط يليه فريق فايبرز في المركز الرابع بنقطتين.

و في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية ،تأهل فريق الجيش الملكي رسميا إلى دور الربع ، بعد تفوقه ،أمس الأحد، على نادي بيراميدز المصري بهدف للاشيء في لقاء الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة.

وتصدر الفريق العسكري بفضل هدف أحمد حمودان (د 62 ) ترتيب المجموعة بعشر نقاط وانتزع بالتالي إحدى تذكرتي ربع النهاية، علما بأن منافسيه المباشرين ،بيراميدز وفيوتشر سيتقابلان في الجولة الأخيرة، ولكل منهما ثماني نقاط. وفي المباراة الأخرى عن المجموعة ذاتها، تفوق نادي فيوتشر المصري بميدانه على أسكو كارا الطوغولي بثلاثة أهداف دون رد.

وبرسم منافسات الجولة السادسة والأخيرة ،المقررة يوم ثاني أبريل المقبل، سيحل فريق الجيش الملكي ضيفا على نادي أسكو كارا، الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب بنقطة واحدة.

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