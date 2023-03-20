بسبب لمجرد.. مريم لبيض تهاجم جميلة الهوني:”قلي خيرا أو أصمتي”

نجلاء مزيان

هاجمت مصممة المجوهرات مريم البيض الفنانة المغربية جميلة الهوني على إثر تصريحاتها الأخيرة حول النجم سعد لمجرد و عدم تضامنها معه.

وحرصت صديقة لمجرد على التعليق بصفحة الفنانة المغربية قائلة:”سيدتي المغربية الحرة المثقفة المتعلمة اللبقة، أولا لا احد ينتظر تضامنك مع ابن بلدك، ابن زملاءك السيدة لالة نزهة الركراكي والبشير عبدو”.

و أضافت قائلة:”ثانيا، لمعلوماتك هناك تقرير بحوزة القضاء الفرنسي الذي يبين بوضوح أنك تثقين فيه ثقة عمياء، تقرير الطب الشرعي الفرنسي هذا يأكد بوضوح عدم وجود حمض نووي لابن بلدك سعد لمجرد، لا داخل الأعضاء التناسلية لهذه المرأة ولا خارجها ! اليس هذا بكافي لاسقاط التهمة عن ابن بلدك”.

و واصلت قائلة:”تجاهل العلم وتصديق قصة على حساب قصة ثانية ! لان ابن بلدك مغربي مشهور رفع راية مغربنا و وصل لهجتنا ودافع عن صحرائنا بشراسة كلما اتيحت له الفرصة، نعم سيدتي تجاهلي العلم تجاهلي اثبات براءة ابن بلدي وصفي مع قضاء لا أتمنى أن يمثل امامه ابنك يوما من الايام”.

و اختتمت مريم البيض تعليقها قائلة:”و اخيرا قلي خيرا او اصمتي ..اصمتي سيدتي ! شكرا”.

و جدير بالذكر أن الفنانة المغربية جميلة الهوني صرحت مؤخرا أنها لا تتضامن مع سعد لمجرد بسبب تهمة الاغتصاب المروّع حسب القضاء الفرنسي.

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