“ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم”.. الكرملين يحظر على مسؤوليه الـ”الآيفون”

2023-03-20 / 16:10
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هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الإثنين، إن الكرملين أمر المسؤولين الضالعين في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة العام المقبل، بالكف عن استخدام هواتف الآيفون في ضوء مخاوف بأن وكالات المخابرات الغربية يمكنها اختراق هذه الأجهزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها، إن سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل نيسان، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين الضالعين في السياسة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله، “انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس آذار”.

وبسؤاله عن الأمر اليوم الإثنين، لم يتسن لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين تأكيد التقرير.

وقال للصحفيين “يجب ألا تُستخدم الهواتف الذكية في المعاملات الرسمية.. إن أي هاتف ذكي يكون مزودا بآلية شفافة إلى حد ما بغض النظر عن نظام تشغيله سواء كان أندرويد أو آي.أو.إس. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم في الأغراض الرسمية”.

ولم ترد “أبل” المنتجة لهواتف الآيفون حتى الآن على طلب التعليق.

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