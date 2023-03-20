الأوقاف تعلن موعد المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج
هبة بريس
أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الإثنين، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1444 هـ في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من 23 إلى 29 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه المصاريف “ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية”.
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8 تعليقات
الهم لا تحرمنا من زيارة بيت الله الحرام
اركان الاسلام خمسة ومن بينها الحج ولكن للاسف الشديد تكلفته باهضة (الحج لمن استطاع له سبيلا.).
اللهم ارزقنا عمرة لأن الحج مصاريفه جد مرتفعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في نظري الحج هنا في بلدك لأن هناك من يحتاج الى تلك المصاريف ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك فلدينا فقراء كثر فهم أولى بأن تقوم بفريضة الحج .. وجزاك الله خيرا….
نتمنى من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المراعاة لارتفاع ثمن تذاكر العمرة و الحج
أريد أن أعرف تلك المبالغ التي تذهب الى السعودية (مصاريف الحج ؟؟؟؟؟). أين تذهب الأموال الباهضة ؟؟؟؟
نحن نحتاج لدعمهم وبالاخص ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ، فالحج هنا مع الفقراء والمساكين…
نصيحة مني الحج مصاريفه جد مرتفعة فمن الافضل ان تساعد بها الفقراء والمساكين والمحتاجين ولكم جزيل الشكر.