الأوقاف تعلن موعد المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج

هبة بريس

أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الإثنين، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1444 هـ في المرحلة الأولى، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج ستكون من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه المصاريف “ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية”.

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