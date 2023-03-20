بنموسى يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب

2023-03-20 / 15:42
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هبة بريس

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، ناتالي فوستير، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب.

و خلال هذا اللقاء، أشاد الطرفان بطبيعة التعاون بين الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، ولاسيما النتائج المشجعة والمسجلة بمختلف المشاريع التي تم تنفيذها مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

كما تدارس الوزير و المنسقة المقيمة، سبل وآفاق التعاون والشراكة على ضوء توجهات خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وذلك من أجل دعم جهود إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا.

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