بوتين: إفريقيا ستحصل على القمح بالمجان
محمد منفلوطي_هبة بريس
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده تزويد الدول الافريقية بالحبوب والأسمدة بالمجان، مؤكدا بالقول نحن مستعدون لذلك إذا ما قررنا عدم تمديد (صفقة الحبوب) بعد 60 يوما.
وأضاف بوتين الذي كان يتحدث على هامش أشغال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا إفريقيا”، أن بعض الأصول الروسية تم تجميدها في الدول الأوروبية، بما في ذلك الأسمدة، مبديا استعداد بلاده فعليا لنقلها إلى الدول المحتاجة مجانا، مشددا على أهمية العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، بما في ذلك تشطيب بلاده على مجموعة من الديون بقيمة 20 مليار دولار التي كانت بذمة دول من القارة الافريقية.
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6 تعليقات
ليس،هناك حاجة بالمجان إنما غرض،في نفس بوتين نحن نعلم جيدا المعادن والخيرات الموجودة في أفريقيا مرت فرنسا من أفريقيا وستمر روسيا والصين كذلك لنهب خيرات أفريقيا الغارقة في التخلف والانقلابات والعصابات
انا بالي كولشي ولا مهتم بإفريقيا الله يلطف بنا أو صافي
مرحبا بالشركات الناجحة لكن بعيدا كل البعد عن الاطماع الاستعمارية
الكل يحصل على خيرات أفريقيا الا شعوبها
الكل يحصل على خيرات أفريقيا الا شعوبها
بقيا شي حاجة فابور افهاد الوقت، ألله يجعلني انتيق