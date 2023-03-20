بوتين: إفريقيا ستحصل على القمح بالمجان

محمد منفلوطي_هبة بريس

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده تزويد الدول الافريقية بالحبوب والأسمدة بالمجان، مؤكدا بالقول نحن مستعدون لذلك إذا ما قررنا عدم تمديد (صفقة الحبوب) بعد 60 يوما.

وأضاف بوتين الذي كان يتحدث على هامش أشغال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا إفريقيا”، أن بعض الأصول الروسية تم تجميدها في الدول الأوروبية، بما في ذلك الأسمدة، مبديا استعداد بلاده فعليا لنقلها إلى الدول المحتاجة مجانا، مشددا على أهمية العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، بما في ذلك تشطيب بلاده على مجموعة من الديون بقيمة 20 مليار دولار التي كانت بذمة دول من القارة الافريقية.

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