ودية 25 مارس ..بعثة المنتخب البرازيلي تصل مطار طنجة استعدادا للقاء الأسود (صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
حلت بعثة المنتخب البرازيلي، اليوم الاثنين، بمطار طنجة إبن بطوطة،
حلت بعثة المنتخب البرازيلي، اليوم الاثنين، بمطار طنجة إبن بطوطة،
قادمة من البرتغال ، للقاء المنتخب الوطني المغربي في مقابلة ودية يوم 25 مارس الجاري .
ويغيب مهاجم توتنهام الإنكليزي ريشارليسون ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس عن تشكيلة منتخب البرازيل للمباراة الودية المرتقبة أمام اسود الاطلس في 25 مارس الحالي بسبب الإصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب ما أعلن الـ”سيليساو”.
وستغادر البعثة البرازيلية المغرب الأحد المقبل، 26 مارس بعد مباراة الودية التي ستجمع المنتخبين المغربي و البرازيلي على أرضية ملعب مدينة طنجة.
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4 تعليقات
مرحبآ بالمنتخب اللبرازيلي وحظ موفقة للجمع
ديرو النية مربوحة انشاء الله ديما مغرب
نتمنى من الجامعة التدخل على الخط في ما يخص تذاكر المباراة
غير أنها مباراة ودية تجمع الفريقين إلا أنها تثمن سياحة بلدنا الحبيب