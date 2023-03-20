تارودانت: غياب “بناج” يربك عمل قسم الجراحة بمستشفى المختار السوسي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر عدد من عائلات المرضى بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، في اتصالات بجريدة ” هبة بريس” عن استنكارهم من حجم الاهمال واللامبالات التي تعرضوا لها صباح اليوم الاثنين 20 مارس الجاري، من طرف مسؤولي المستشفى، خصوصا منهم المقبلين على إجراء عمليات جراحية من ضمنهم ” نساء وأطفال” بسبب غياب الممرض المكلف ب ” البنج” رغم حضور الطبيب الجراح واستعداده لاجراء العمليات المكلف بها.

وطالب المرضى وعائلتتهم من المندوب الإقليمي للصحة بتارودانت، الحضور للمستشفى والاطلاع بشكل مباشر على حجم معاناة هؤلاء المرضى خصوصا أن أغلبهم أطفال تم تجميعهم بداخل قاعة من أجل إجراء العمليات الجراحية لهم.

وقال هؤلاء انهم أمام هذا الوضع، قد توجهوا الى مكتب مدير المستشفى، من أجل نقل معاناتهم فلم يجدوه بمكتبه، ويفكرون في الانتقال الى مقر المندوبية .

وضعية تسائل الجهات الوصية على القطاع من مديرية جهوية للصحة والمندوبية الإقليمية، حول هذا الملف، من أجل تمكين المرتفقين للمستشفى من حقوقهم المشروعة دستوريا.

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