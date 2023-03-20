وزارة ميراوي تنظم المنتدى الأكاديمي الثاني المغربي – الهنغاري

هبة بريس

في إطار تعزيز العلاقات القوية والواعدة التي توحد المملكة المغربية وهنغاريا، تنظم وزارة التعليم العالي البحث العلمي والابتكار بتعاون مع ندوة رؤساء الجامعات الهنغاريين، وبدعم من السفارة الهنغارية بالرباط وسفارة المملكة المغربية في بودابست، المنتدى الأكاديمي والعلمي الثاني بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا.

وقد افتتح هذا الملتقى، المنعقد في 20 مارس 2023 بمقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي وسفير هنغاريا لدى المملكة المغربية، ميكلوس تروملر ورئيس ندوة رؤساء الجامعات رئيس جامعة أوتفوش لوراند الهنغارية، السيد لازلو بورهي، بحضور رؤساء الجامعات والمسؤولين الأكاديميين وممثلي المؤسسات المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلا البلدين.

وعلى هامش هذا المنتدى الثاني، وقعت الجامعات المغربية والهنغارية ست اتفاقيات من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون الهنغاري-المغربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ومن أجل تكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، ضمت حلقتي نقاش عدة مسؤولين جامعيين وباحثين وطلاب وعدد من المهتمين بمجال الابتكار، حيث تمحور النقاش حول الشراكة الأكاديمية وخصوصا حركية الطلبة والشراكة بين الجامعة والمقاولة، كما سلطت الضوء على أهمية هذين الموضوعين لكلا البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية وهنغاريا تربطهما علاقات وثيقة ومتميزة منذ توقيع اتفاق التعاون التقني والعلمي في عام 1970، مما نتج عنه إبرام العديد من الاتفاقيات بين وزارية على غرار اتفاقيات بين الجامعات وأخرى مبرمة بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للبحث والتطوير والابتكار.

وفي سنة 2022، أسفر التعاون بين الأوساط العلمية في البلدين على نشر 1153 مقالا علميا بشكل مشترك في المجلات الدولية المفهرسة SCOPUS؛ حيث يعتبر هذا التعاون نتاج لطلبات المشاريع العديدة الممولة بشكل مشترك من كلا الطرفين منذ عام 2009 وكذا التعاون في إطار برنامج البحث الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تزداد جاذبية وجهة هنغاريا لدى الطلبة المغاربة الذين يشجعهم عرض المنح الدراسية الهنغارية في إطار برنامج المنح الهنغارية STIPENDIUM HUNGARICUM؛ حيث أن عدد المنح التي قدمها الجانب الهنغاري في البداية عرف ارتفاعا من منحة 100سنة 2014 إلى 165 منحة سنة 2022 تشمل مستويات الإجازة والماستر والدكتوراه في العديد من التخصصات بما في ذلك الطب وعلوم الصحة والهندسة والزراعة والعلوم الانسانية والاجتماعية وما إلى ذلك؛ (يتم نشر العرض سنويًا على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار(www.mabourse.enssup.gov.ma).

ويعكس هذا المنتدى والتوقيع على الاتفاقيات الست المبرمة بين الجامعات اهتمام الطرفين بالتعاون في المجالين الأكاديمي والعلمي كما يسلط الضوء حول الإمكانات والفرص التي يمكن أن يوفرها هذا التعاون الثنائي للبلدين.

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