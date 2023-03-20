بوتين: سنعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك.

وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني “روسيا – أفريقيا” في موسكو: “أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية”.

كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.

ونوه بوتين إلى أنه: “يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل “روسنفط” و”غازبروم نفط” و”روشيدرو” و”ألروسا” و”لوك أويل” وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء”.

وأشار بوتين أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.

وقال رئيس الدولة “”روساتوم” تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية”.

وأكدت وفود من 40 بلدا و14 من رؤساء الهيئات التشريعية مشاركتهم في المؤتمر. في المجموع سيشارك في المؤتمر 200 برلماني أفريقي، بالإضافة إلى خبراء روس وأفارقة.

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