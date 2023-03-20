8.2 مليون يورو.. إيرادات قياسية لبرشلونة من تذاكر مواجهة الكلاسيكو

2023-03-20 / 12:23
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هبة بريس - وكالات

حقق نادي برشلونة إيرادات قياسية من تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة “راديو كتالونيا” أن نادي برشلونة حقق 8.2 مليون يورو من تذاكر مواجهة “الملكي” في الكلاسيكو.

وأضافت أنه من ضمن مبلغ الـ8.2 مليون يورو الذي جمعه برشلونة من تذاكر الكلاسيكو، تم الكشف عن 3 ملايين يورو تم تحصيلها من صناديق كبار الشخصيات.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 68 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري “لا ليغا”، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن وصيفه ريال مدريد، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن اللقب.

ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 2 مارس.

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