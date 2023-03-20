بعد تطهيرها من أزلام البوليساريو.. الكركرات تفتح مسجدها للصلاة في رمضان “صور”

2023-03-20 / 12:14
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد الضربة القاصمة التي قصمت ظهر خصوم وحدتنا الترابية جراء الاعترافات المتتالية للعديد من الدول الغربية والافريقية، والتي أربكت حسابات دعاة الانفصال المدعومين من قبل الجارة الشرقية، وبعد الإنجاز الكبير الذي حققته الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد حفظه الله، وبعد تعزيز المغرب تواجده العسكري وتدخله الاحترافي لتخليص منطقة الكركرات من عصابة قطاع الطرق، هاهي المنطقة تسير على خطى التنمية الشاملة التي مافتئ ناداها بها صاحب الجلالة في خطبه السامية لجعل المنطقة قبلة للاستثمارات من خلال تعزيز بنياتها التحتية، هاهو مركز الكركرات يتحول إلى صرح ديني احترمت فيه كافة معايير المعمار الإسلامي، حيث من المزمع فتح أبوابه في وجه المصلين خلال شهر رمضان الفضيل.

وتعتبر هذه المعلمة الدينية، التي شيدت على مساحة قاربت 3767 مترا مربعا من مساحته الاجمالية التي تم تعزيزها بقاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء ومئذنة وسكننا للإمام، ( تعتبر) ثمرة للمجهودات التي بذلتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكلفة تقدر بنحو 8ر8 ملايين درهم، انسجاما مع التعليمات السامية لأمير المؤمنين الرامية إلى تمكين المواطنين من من أداء واجباتهم الدينية في ظروف جيدة، ومواكبة دينامية التنمية الحضرية التي يعرفها مركز الكركرات الحدودي وجماعة بير كندوز، الذي شهد قفزة نوعية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية بفضل موقعه الجغرافي على الحدود المغربية الموريتانية.

 

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