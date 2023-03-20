“إن كانت مصر أُمّ الدنيا، فالسعودية أبوها”.. الفنان محمد عبده يثير جدلا
هبة بريس - وكالات
أثارت تصريحات للفنان السعودي، محمد عبده، قارن فيها بين مصر والسعودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 19 مارس 2023، وذلك على هامش إحيائه حفلاً ضمن جلسات ليالي العاصمة السعودية الرياض.
محمد عبده قال، في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السعودية هي بيت العرب، وأضاف: “نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب”. وأضاف: “إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها”.
تصريحات “فنان العرب” أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها “محاولة للتقليل من قيمة مصر”، ووضع مقارنة ليست في محلها، بينما اعتبرها آخرون “مجرد مزحة” من الفنان محمد عبده.
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12 تعليقات
ربما هذه التصريحات تخلق الفتن بين الدولتين ، فربما قالها عن غير قصد….
يعتبر الفنان محمد عبده من الفنانين الممتازين في الفن العربي الأصيل ، أنا أصلا معجبين بهذا الفنان الرائع ..
ربما الفنان محمد عبده قالكلمة(أم الدنيا) لمصر لم يقصد بها شئ يسيؤ بمصر فهي كلمة الكل يقولها لمصر فهي فعلا أم الدنيا منها تربى الفن والعلماء والمفكرين والمشاهير العرب فتحيى مصر العربية الشقيقة..
هذه المقولة سبق للجمهور المغربي أن رفعها في تيفو منذ سنين بمدينة الدار البيضاء أثناء مباراة لكرة القدم بين المصريين والمغاربة
انا احب كثيرا سماع الأغاني وبالاخص اغاني هذآ الفنان المقتدر ، أغانيه في المستوى المطلوب فيمتاز بصوت رائع ومميز جدا….
أنا ألقبه بامير الأغنية العربية السعودية له صوت دواء للنفس..
أنا ألقبه بامير الأغنية العربية السعودية له صوت دواء للنفس..
في نظري ان الفنان محمد عبده ان يترك الغناء ويلتجأ إلى التوبة والاستغفار والدعاء هذآ افظل له لان الدنيا متاع الغرور..
لنتحدث بالمنطق ان محمد عبده الغناء ليس من صفاته وأخلاقه فمن الافضل ان يتوجه إلى قراءة القرآن لأن لديه صوت ممتاز ..
ياسيد محمد عبده لقد وصلت سن الستين او اكثر فاستغني عن الغناء واستغفر الله واطلب منه التوبة والاستغفار..
إنها زلة لسان ولم يقصد بها أي شيء…
كيف نحكم عليه ربما لم يقصد بهذا أي شيء يضر بكرامة مصر إنها زلة لسان فقط..