بعد هبوط اضطراري .. طائرة الوداد تغادر ليبرفيل

2023-03-20 / 10:03
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هبة بريس

غادرت الطائرة التي تقل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين العاصمة الغابونية ليبرفيل متوجهة إلى الدار البيضاء، حسب ما علم من مصدر دبلوماسي.

وتوقفت طائرة الفريق أمس في ليبرفيل بسبب “مشكلة تقنية في الطائرة” التي كانت تقلهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب مباراة النادي مع نادي آس فيتا كلوب الكونغولي (0-0).

وأكد نائب رئيس الوداد البيضاوي سعد الدريب ، الأحد بليبرفيل ، أن الحالة “الجسدية والمعنوية ” للاعبي الوداد ”جيدة“.

يشار إلى الوداد البيضاوي تأهل إلى ربع نهائي دوري عصبة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع نادي آس فيتا كلوب الكونغولي (0-0) يوم السبت على ملعب ألفونس ماسيمبا-ديبات برسم الجولة الخامسة من المجموعة أ .

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