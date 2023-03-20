نرجس الحلاق تتقاسم مع متابعيها معاناتها مع المرض
تقاسمت الفنانة المغربية نرجس الحلاق مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، معاناتها مع المرض،و كذا الألم الفضيع “على حد تعبيرها”.
و ناشدت الفنانة المغربية متابعيها،وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، بالدعاء لها في محنتها المرضية.
و قالت الحلاق:”صحابي و صحاباتي هادي تقريبا سيمانا و انا كنعاني معاناة ربي اللي عالم بيها بسبب ألم فضييييع فالرأس بدون توقف 24h24 “.
و واصلت قائلة:”كنت خدامة واقفة غير بالدواء، كنتألم فصمت باش نقدر نكمل الخدمة ديالي على أكمل وجه، دابا سالينا التصوير، الحمد الله سالات معاه قدرة التحمل ديالي للألم ألم غير طبيعي)”.
و اختتمت تدوينتها:”غدا إن شاء الله غا نشوف الطبيب بغيت تنصحوني فين نمشي عند أي متخصص ؟! وعفاكم دعيو معايا يكون هادشي عادي”.
ومن جانب آخر، من المرتقب أن تطل الفنانة المغربية نرجس الحلاق على جمهورها برمضان عبر سيتكوم “ديرو النية” الذي سيعرض على القناة الثانية طيلة الشهر الفضيل.
14 تعليقات
أنا عنيت من صداع الرأس 4 شهور مشيت عند Neurologe و السكانير. لكن الحمد لله من بعد مشى الالم و الحمد لله. اتمنى لك الشفاء العاجل.
نتمنى لها الشفاء العاجل يارب
بغض النظر عن مرضها اللهم اشف كل مريض و لكن الشهر الفضيل شهر العبادة و الصيام اللهم بلغنا رمضان
Clinique Anwal.il y ,a neurologue et scanner
نتمنى لها الشفاء العاجل ورجوعها الى جمهورها بطلة جديدة وبصحة جيدة..
يجب عليها أن لا تسكت عن مرضها وبالاخص الرأس نرجوا من الله عزوجل ان يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات يآرب.
نتمنى لها التوفيق والمزيد من العطاء في أعمالها الفنية والشفاء العاجل باذن الله تعالى..
إنها فنانة مقتدرة لها بصمة رائعة جدا حيت اعطت الكثير ولازالت تعطي رغم مرضها وألمها الشديد في رأسها نتمنى لها الشفاء العاجل اللهم منحها الصحة والعافية يارب..
بسبب ألمها الفضيع في رأسها استمرت الفنانة نرجس الحلاق من تكميل عملها وهذا دليل على حبها الكبير في عملها نتمنى لها الشفاء العاجل..
كل ما أقوله لك يانرجس احتفظ على صحتك لا ينفعك فنك ( إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها…)
إذا ذهبت الصحة ذهب معها كل شيء..لأن الصحة لا تعوض بالمال ياسيدتي نرجس..
هذآ الصداع المتواصل في رأسك يجب عليك عدم السكوت عليه وان تلتجئ فورا عند طبيب متخصص في الدماغ حتى لا تصبح عنك كارثة كبرى لا تحمد عقباه … هذآ نظري فقط.
ننصيحة من عندي يا أختاه نرجس انت لازلت شابة فيجب عليك الاحتفاظ بصحتك قبل كل شيء ، لأن الصحة إذا ذهبت لا تعود مرة أخرى فما فائدة فنك !!! والمفهوم واضح…
لا انصحك ان تستمري في العمل لأن صحتك فوق كل شيء ،