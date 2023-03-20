في تقارب تاريخي… الرئيس الصيني يتوجه إلى روسيا

2023-03-20 / 09:54
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هبة بريس - وكالات

يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا في 20 مارس بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، فإن رئيسي الدولتين سيناقشان زيادة تطوير العلاقات الثنائية، وبعد نتائج المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام، سيوقعان عدة وثائق مهمة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه في 20 مارس، سيتحدث بوتين وشي وجها لوجه ويتناولان غداء غير رسمي.

ومن المقرر أيضًا التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام – إما على شكل إدلاء بيانات أو في إطار مؤتمر صحفي.

وأشار مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إلى أن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ورئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس “روسكوسموس” يوري بوريسوف ومدير الجيش الفيدرالي سيشاركون في المحادثات. وفقًا لأوشاكوف، فإن مثل هذا التكوين يوضح ما سيتم مناقشته. بما في ذلك – التعاون العسكري التقني والطاقة.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن هذه زيارة صداقة ستزيد من تعزيز التفاهم المتبادل والثقة بين البلدين. وأكد أن الصداقة بين موسكو وبكين تنتقل من جيل إلى جيل.

وأضاف في الوقت نفسه أن الحوار يقوم على مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة. على وجه الخصوص، ستلتزم الصين بموقف موضوعي من أوكرانيا وتلعب دورًا بناء في حل النزاع.

وأشار السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي إلى أن بكين تعتزم بناء تعاون استراتيجي مع موسكو “بالتعاقب”. يتعلق هذا، من بين أمور أخرى، بتشكيل عالم متعدد الأقطاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية من أجل ضمان الاستقرار العالمي.

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