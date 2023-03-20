يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين الرباط و وجدة

هبة بريس

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الرباط – وجدة أنها ستقوم بأشغال وضع ممر علوي للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 700+37 وذلك ابتداء من الساعة العاشرة مساء من يومه الثلاثاء 21 مارس 2023 إلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 22 مارس 2023 .

ولهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا في كلا الاتجاهين من مقطع الطريق السيار ما بين محطة الأداء سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت.

ودعت الشركة، مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب وجدة، استعمال الطريق الوطنية رقم 6 ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تيفلت.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من وجدة والمتوجهين صوب الرباط، فدعت الشركة، إلى مغادرة الطريق السيار عند بدال تيفلت واستعمال الطريق الوطنية رقم 6.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0