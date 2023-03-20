طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تسود الأجواء الحارة نسبيا فوق المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة.
وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي، مع نزول قطرات مطرية محلية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومحلية بشرق البلاد وبمنطقة طنجة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 8 و13 درجة عموما بباقي جهات المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع في معظم أنحاء البلاد.
وسيكون البح هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان في الصباح الباكر ما بين آسفي وطرفاية.
10 تعليقات
اللهم غيثا نافعا..
الحمد لله على كل نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
اول ايام الربيع اللهم انا نسألك العفو والعافية والسلامة..
قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ »…
نعمة المطر كبيرة جداً هي الحياة كما جاء في قوله تعالى:«وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا » ..
بالاستغفار يأتى الخير والارزاق « وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا »..
انتعاش كبير لحقينة السدود والفرشة المائية..
اللهم اغثنا واسقينا من فضلك يا ارحم الراحمين يارب العالمين..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية ومطرية مهمة..
الحمد لله على نعمه.اللهم زدنا ولا تنقصنا..