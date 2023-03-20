وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

2023-03-20 / 09:27
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القسم الفني: هبة بريس

توفيت الفنانة المصرية لبنى محمود مساء أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث سيتم تشييع جثمانها يومه الإثنين من مسجد السيدة نفيسة وسط العاصمة القاهرة بعد صلاة الظهر ودفنها بمقابر العائلة.

وفي سياق متصل، نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة، فيما أشار النقيب أشرف زكي، إلى أنه لم يتم تحديد موعد للعزاء.

كما نفى زكي أن تكون الفنانة قد اختل توازنها وإصابتها بنزيف في المخ، وهو ما أدى إلى الوفاة لاحقا، مشيرا إلى أن الراحلة كان لديها معاناة طويلة مع المرض، وقد تحدثت عنها في وقت سابق.

ولبنى محمود، هي ممثلة مصرية درست فن الباليه بالمعهد العالي للباليه والتحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم عملت بالتمثيل وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية .

واتجهت الفنانة الراحلة للتمثيل، فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم “صاحب الإدارة بواب العمارة” مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثم توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونيّة

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