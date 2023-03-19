برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق فريق برشلونة فوزاً قاتلاً على حساب نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو، 2-1، في الجولة الـ26 من الليجا، على أرضية ملعب ” كامب نو “، ليرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة.

بداية الشوط الأول من المباراة كانت سريعة وقوية، حيث سدد بنزيما كرة قوية تصدى لها تير شتيجن، ثم سدد ليفاندوفسكي كرة قوية ولكن كورتوا تصدى لها في الدقيقة 3، وبعدها ارتقى رافينيا لكرة عرضية لكن رأسيته أبعدها كورتوا، ثم أطلق وربيرتو كرة قوية مرت فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 9 سجل ريال مدريد هدف التقدم بعد كرة من فينيسيوس داخل منطقة الجزاء ارتطمت في رونالد أروخو وسكنت الشباك، ثم مرت رأسية كريستنسن بجوار القائم في الدقيقة 24، وبعدها سدد رافينيا كرة قوية ولكن كورتوا واصل تألقه وأبعد الكرة بصعوبة.

وتمكن برشلونة من خطف التعادل في الدقيقة 45 بعد كرة وصلت إلى سيرجي روبيرتو داخل منطقة الجزاء سدد روبيرتو في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، أرسل روبيرتو كرة عرضية أبعدها ناتشو في اللحظة الأخيرة من أمام رافينيا، وبعدها سدد ليفاندوفسكي كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 58، وبعدها خرج كروس وناشو ودخل ميندي ورودريجو، قبل أن يهدر رودريجو فرصة هدف محقق في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 سدد رافينيا كرة قوية ولكن كورتوا أبعدها بصعوبة، وبعدها سدد ليفاندوفسكي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها في الشباك الخارجية، وبعدها دخل تشواميني وسيبايوس وأسينسيو، بدلاً من مودريتش وفالفيردي وكامافينجا في الدقيقة، ثم خرج روبيرتو ودخل كيسي.

وسدد فينيسيوس كرة في الدقيقة 77، لكنها بين أحضان تير شتيجن، وبعدها سدد بنزيما كرة أرضية لكنها سهلة عند تير شتيجن، وسجل أسينسيو هدف ثاني لكن الغي بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وبعدها سدد أسينسيو كرة قوية ولكنها فوق المرمى في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 92 سجل برشلونة هدف الفوز بعد كرة عرضية من بالدي مرة من الجميع ووصلت إلى فرانك كيسي الذي سددها في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 2-1.

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