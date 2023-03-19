تطوان: عشاق وولوعي موسيقى الآلة يحييون سهرة فنية بمناسبة حفل ” شعبانة”

2023-03-19 / 21:04
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

سهرة فنية هادئة ومميزة تلك التي شهدتها قاعة العروض والإجتماعات بسوق “شمالي” بالحمامة البيضاء الذي تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتواجد على بعد أمتار قليلة من مقر الجماعة الحضرية لتطوان.
الحفل الساهر الذي نظمته جمعية عشاق وولوعي موسيقى الآلة بتطوان هو مناسبة سنوية يلتئم فيها عشاق هذا النوع من الموسيقى الأندلسية الأصيلة في الأسبوع الأخير من شهر شعبان الذي يليه شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والمبادرات الخيرية.

وتسمى هذه المناسبة عند أهل تطوان بحفل ” شعبانة” ولها إعتبار خاص في أوساط الساكنة خاصة تلك التي تنحذر وتنتسب إلى ” تطاون” أبا عن جد وربما جد الجد ،أي يمكننا القول الجيل الخامس أو السادس.
وأحيى هذا العرس الأصيل جوق ” محمد العربي التمسماني” للمعهد الموسيقي بتطوان برئاسة ” محمد الأمين الأكرمي” ومشاركة الفنان ” سعيد مشبال” ، حيث غصت القاعة عن آخرها بالمدعوين الذين قضو أوقاتا ممتعة واستمتعوا بوصلات مميزة لم تتوقف أفواه الحاضرين ولو لحظة واحدة في التفاعل الإيجابي معها لحنا وكلمات.

السلطات المحلية بدورها ساهمت في مواكبة هذا العرس الأصيل ونخص بالذكر “مقاطعة المطار” التي يتواجد مسرح العرض داخل نفوذها الترابي ، من جهة أخرى كانت هذه الأمسية مناسبة لإبراز وترويج المنتجات الغذائية والتجميلية ذات الجودة العالية والخالية من المواد المصنعة كزيت الأركان ومنتجات أخرى يتم تصنيعها من طرف يد عاملة مغربية تنضوي تحت لواء تعاونيات فلاحية بسيطة.

تبقى الإشارة أن هذه الأمسية المميزة ساهم في إنجاحها مجموعة من المستشهرين كل من موقعه، حيث نخص بالذكر “سوق شمالي” و” سونوطون” و “أنور شاريط” الذين يعود لهم الفضل في توفير المؤثرات الصوتية والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بقاعة العرض.

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