بعد سلطنة عمان..الأسد يزور الإمارات

2023-03-19 / 20:46
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هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2023)، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء الأسد. ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته. وجرت للرئيس السوري مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن بأبوظبي. ويرافق الأسد وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام.

وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد محادثات في الإمارات، في ثاني زيارة يقوم بها إلى الخليج منذ الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، وسط جهود لإعادة علاقات دمشق مع دول المنطقة. وجاءت الزيارة إلى الإمارات وهي الثانية له خلال عامين، بعد رحلة إلى سلطنة عمان الشهر الماضي. وهذان هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان زارهما الأسد منذ بداية النزاع السوري في عام 2011.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر “أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها”.

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