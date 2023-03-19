أخنوش: سأسهر بشكل شخصي على استفادة جهة درعة تافيلالت من خريطة الطريق ‏الاستراتيجية لقطاع السياحة

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، أنه سيسهر بشكل شخصي ‏استفادة جهة درعة تافيلالت كما يجب، من خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة ‏بحلول عام 2026، والتي جرى التوقيع عليها يوم الجمعة الماضي، حيث من المرتقب أن يرتفع ‏عدد السياح من من 11 مليون إلى أكثر 17 مليون سائح .‏

وأفاد السيد أخنوش، خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة جهة درعة ‏تافيلالت، مساء الأحد في ورزازات، بأن الراشيدية وورززات وزاكورة وغيرها من مدن الجهة، ‏يجب أن تأخذ حقها من هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه أوصى الوزراء بإدرجاع جهة درعة لكي ‏تنال حقها من فرص التنمية التي يتيحها هذا المشروع. وأردف بالقول “مطار ورزازات يستقبل ‏طائرة واحدة مباشرة أسبوعيا، تحمل السياح الأجانب هو أمر غير كاف، لذلك يجب إرجاع ‏النشاط السياحي إلى الجهة كما كان من قبل‎”.‎

في سياق متصل، سجل رئيس حزب “الأحرار” أن جهة درعة تافيلالت كان لها نصيب مهم من ‏مختلف البرامج الحكومية، إذ استفاد حوالي 5700 شخص من برنامج أوراش. كما واستفاد ‏‏676 مشروعا من برنامج فرصة، أي ما يناهز 7 في المائة من مجموع المشاريع على الصعيد ‏الوطني‎.‎

وعلى صعيد برنامج تقليص الفوارق المجالية، أفاد السيد عزيز أخنوش بأن الحكومة ‏خصصت للجهة 3 مليار و400 مليون درهم، وذلك لإنجاز مشاريع فك العزلة وتأهيل البنيات ‏الأساسية للصحة والتعليم، التي تبقى الجهة في أمسّ الحاجة إليها. مؤكدا أن قيادة حزب ‏التجمع الوطني للأحرار لجهة درعة تافيلالت، هدفها هو تعويض الجهة عن 6 سنوات من ‏الهدر التنموي‎.‎

ونوه رئيس حزب “الحمامة” بالعمل الذي تباشره “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ‏وشجر الأركان” في جهة درعة تافيلالت، مبرزا أنها لعبت دورا كبيرا لتطوير الاستثمارات المتعلقة ‏بالنخيل والري والتكوين‎.‎

جدير بالذكر أن تنظيم هذا المنتدى يأتي بعد أيام من صدور تقرير للمجلس ‏الأعلى للحسابات ‏بخصوص صرف الأحزاب السياسية للدعم ‏العمومي ‏برسم السنة المالية 2021. وهو التقرير ‏الذي أوصى التجمع الوطني ‏للأحرار، بالاستمرار فيما وصفه بـ “المنحى ‏الإيجابي”، في تدقيق ‏‏الحساب السنوي وفحص صحة نفقات الحزب‎.‎

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