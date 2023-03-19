أخنوش: سأسهر بشكل شخصي على استفادة جهة درعة تافيلالت من خريطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، أنه سيسهر بشكل شخصي استفادة جهة درعة تافيلالت كما يجب، من خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، والتي جرى التوقيع عليها يوم الجمعة الماضي، حيث من المرتقب أن يرتفع عدد السياح من من 11 مليون إلى أكثر 17 مليون سائح .
وأفاد السيد أخنوش، خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة جهة درعة تافيلالت، مساء الأحد في ورزازات، بأن الراشيدية وورززات وزاكورة وغيرها من مدن الجهة، يجب أن تأخذ حقها من هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه أوصى الوزراء بإدرجاع جهة درعة لكي تنال حقها من فرص التنمية التي يتيحها هذا المشروع. وأردف بالقول “مطار ورزازات يستقبل طائرة واحدة مباشرة أسبوعيا، تحمل السياح الأجانب هو أمر غير كاف، لذلك يجب إرجاع النشاط السياحي إلى الجهة كما كان من قبل”.
في سياق متصل، سجل رئيس حزب “الأحرار” أن جهة درعة تافيلالت كان لها نصيب مهم من مختلف البرامج الحكومية، إذ استفاد حوالي 5700 شخص من برنامج أوراش. كما واستفاد 676 مشروعا من برنامج فرصة، أي ما يناهز 7 في المائة من مجموع المشاريع على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد برنامج تقليص الفوارق المجالية، أفاد السيد عزيز أخنوش بأن الحكومة خصصت للجهة 3 مليار و400 مليون درهم، وذلك لإنجاز مشاريع فك العزلة وتأهيل البنيات الأساسية للصحة والتعليم، التي تبقى الجهة في أمسّ الحاجة إليها. مؤكدا أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة درعة تافيلالت، هدفها هو تعويض الجهة عن 6 سنوات من الهدر التنموي.
ونوه رئيس حزب “الحمامة” بالعمل الذي تباشره “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان” في جهة درعة تافيلالت، مبرزا أنها لعبت دورا كبيرا لتطوير الاستثمارات المتعلقة بالنخيل والري والتكوين.
جدير بالذكر أن تنظيم هذا المنتدى يأتي بعد أيام من صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي برسم السنة المالية 2021. وهو التقرير الذي أوصى التجمع الوطني للأحرار، بالاستمرار فيما وصفه بـ “المنحى الإيجابي”، في تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة نفقات الحزب.
3 تعليقات
اتمنى الاعتناء بمغاربة العالم لان المبالغ التي يحولونها إلى المغرب اكتر بكتير من ما يحوله السياح وخير دليل جهة درعة تافيلات لديها جالية كبيرة جدا باروبا خصوصا فرنسا وقد ساهمت في تنمية الجهة مند الستينات ومازالت ولا تطالب فقط الا بحل قضاياهم في الادارات وفتح خط جوي بين نانت الفرنسية وورزازات لانه توجد عشرات الرحلات الجوية بين المطارات الاروبية ومطار مراكش ولا رحلات مع ورزازات لان أبناء الجالية المغربية بالخارج المنتمون للجنوب الشرقي يعانون مع طريق تشكا الصعبة لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به
بالله عليك على من تضحك يا اخنوش. جهة درعة تافيلالت تعرضت للتهميش بشكل مقصود وممنهج من طرف جميع الحكومات ولا يفكرون فيها الا في زمن الانتخابات . فعن اي سياحة وعن اي اقتصاد تتحدث. انظر كيف اصبحت القصابات والقصور المبنية بالطين فقد تتعرض للانهيار والتخريب بسبب الاهمال ولا من يفكر في اعادة التشييد والترميم حفاظا على موروثها الثقافي المعماري . وحتى اهلها تنكروا لها رغما عنهم. وان هذه الجهة حقا انجبت ابناء عاقين لها . فلك الله ياجهة درعة تافيلالت وحسبنا الله ونعم الوكيل
جهة درعة تافيلات في حاجة إلى مستشفى جامعي وخطوط جوية بين ورزازات والمطارات الاروبية لان بالمنطقة جالية كبيرة جدا تقيم باروبا وقد ساهمت في اقتصاد البلاد مند الستينات وما زالت تساهم اتمنى ان تعطى الأهمية لمغاربة العالم لأنهم يصخون مبالغ كبيرة من العملة الصعبةعلى ميزانية الدولة لانه بدون حل قضاياهم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها