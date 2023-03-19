توقف طائرة الوداد بالغابون .. الحالة “الجسدية والمعنوية” للاعبين جيدة

2023-03-19 / 19:58
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هبة بريس - و م ع

أكد نائب رئيس الوداد البيضاوي سعد الدريب اليوم الأحد 19 مارس بليبرفيل ، أن الحالة “الجسدية والمعنوية ” للاعبي الوداد “جيدة” ، وذلك عقب توقف اضطراري بالغابون بسبب حدوث “مشكل تقني بالطائرة” التي كانت تقلهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الدريب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “اللاعبون في حالة جسدية ومعنوية “جيدة”، مشيرا إلى أن مشكلا تقنيا كان وراء توقف الطائرة التي كانت تقلهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،بعد مواجهتهم لفريق فيتا كلوب أمس السبت والتي انتهت بنتيجة التعادل (0-0) .

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