محمد الدخيسي

الدخيسي يحل بطنجة تمهيدا لشنّ حملة أمنية واسعة

2023-03-19 / 19:48
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هبة بريس - مكتب طنجة

حلّ رئيس الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني “محمد الدخيسي”، اليوم الأحد ، بمدينة طنجة ، حيث يرتقب أن يجتمع بمسؤولي الأمن بمقر ولاية أمن طنجة، تمهيدا لحملة أمنية تمشيطية واسعة بالمدينة.

وتهدف الحملة الأمنية إلى توقيف عدد من المبحوث عنهم في قضايا متفرقة، من بينها قضايا الإتجار في المخدرات والاجرام .

ومنذ توليه مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أشرف والي الأمن محمد الدخيسي على عمليات أمنية في عدد من المدن لمكافحة الجريمة.

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‫2 تعليقات

  2. هناك بعض الدول الإسلامية تعتمد على العين المجردة او الأجهزة التقليدية في تحري الهلال لشهر رمضان المبارك ادخله الله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وعلى الأمة الإسلامية بالصحة والعافية وراحة البال يآرب.

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